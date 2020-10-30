Ставка доходности на «новую» базу активов составляет 16,74% и ставка доходности на «старую» базу активов - 3%.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы на услуги по распределению электроэнергии с применением стимулирующего регулирования для «Тернопольоблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Кировоградоблэнерго» на 2021 год.

Соответствующие решения были приняты на очередном заседании регулятора.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, это решение, среди прочего, приведет к масштабному строительству, реконструкции электрических сетей и подстанций, что будет способствовать удешевлению и сокращению срока присоединения к электрическим сетям новых потребителей, а также повышению качества услуги по распределению электроэнергии существующим потребителям и снижению величины расхода электрической энергии в сетях.

Отмечается, что решение было принято с учетом утвержденной регулятором новой методики стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения, согласно которой ставка доходности на «новую» базу активов - 16,74% и ставка доходности на «старую» базу активов - 3%, обязательное реинвестирование в строительство и модернизацию сетей операторов систем распределения 50% средств, которые являются доходами на «старую» базу активов.

Что такое стимулирующее тарифообразование

Стимулирующее тарифообразование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и др.), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний.

Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях.

Хронология событий

В конце августа НКРЭКУ внесла изменения в постановление о внедрении стимулирующего тарифа для облэнерго, установив нормы доходности на старую базу активов на уровне 3%, и на новую базу активов - 16,74%.

Ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявлял, что RAB-тарифы для энергопоставляющих компаний могут заработать в Украине в 2021 году, а также назвал это неизбежностью, которая приведет к росту тарифов.

В начале сентября Кабинет министров на своем заседании утвердил проект закона, согласно которому у Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), забирают право устанавливать тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение с передачей этой функции местным советам.

28 октября 2020 года Кабмин изменил порядок расчета тарифов на тепло.

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Автор: Игорь Орел