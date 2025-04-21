Опасения по поводу последствий американских пошлин оказывают влияние на цены на нефть.

Цены на нефть упали более чем на 1,5% в понедельник, 21 апреля. Инвесторы вновь опасаются, что пошлины США в отношении торговых партнеров создадут экономические препятствия, которые снизят спрос на топливо.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,10 доллара, или на 1,6%, до 66,86 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate стоила 63,57 доллара за баррель, снизившись на 1,11 доллара, или 1,7%.

"Более широкий тренд по-прежнему склонен к снижению, поскольку инвесторам трудно поверить в улучшение прогноза спроса и предложения, особенно на фоне влияния пошлин на мировой рост и увеличения поставок из ОПЕК+", - сказал рыночный стратег IG Йеап Джун Ронг.

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Цены также снизились, поскольку некоторые опасения по поводу предложения ослабли после появления признаков прогресса на ядерных переговорах между США и Ираном.

В то же время рынки обеспокоены последствиями агрессивной политики США и торговой войны с Китаем, в результате чего курс доллара и азиатские рынки акций упали в понедельник.

Инвесторы считают, что политика Трампа вызовет значительное замедление экономики США в этом и следующем году, а медианная вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев приближается к 50%. США - крупнейший в мире потребитель нефти.

Цены на нефть – последние новости

По прогнозам Goldman Sachs, цены на нефть Brent и WTI могут снизиться до 62 и 58 долларов за баррель к декабрю 2025 года и до 55 и 51 доллара за баррель к декабрю 2026 года. При этом "экстреминальный" прогноз предусматривает падение цен ниже 40 долларов за баррель.

На фоне падения цен на нефть цена на российскую смесь ESPO 7 апреля впервые в истории опустилась ниже 60 долларов за баррель.

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