Глава компании отметил, что в украинских домах будет тепло до конца зимы.

НАК "Нафтогаз Украины" дополнительно получил безвозвратный финансовый грант в размере 200 млн евро для закупки газа.

Как сообщил председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов в Facebook, "Нафтогаз" дополнительно привлек около 200 млн евро грантовой помощи для прохождения этого отопительного сезона.

"В украинских домах будет тепло до конца зимы", - написал Чернышов. По его словам, соответствующее соглашение подписали сегодня с Европейским банком реконструкции и развития как итог упорной работы.

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"Этот результат - также показатель существенной поддержки Украины норвежским правительством, которое через ЕБРР предоставило указанное безвозвратное грантовое финансирование. Благодарен партнерам за то, что они помогают нашей стране в эти сложные времена", - добавил глава компании.

Отопительный период во время войны:

В январе 2023 года Чернышов по итогам визита на Всемирный экономический форум в Давосе заявил, что Украина получит помощь в финансировании и резервировании дополнительных объемов газа, необходимых для прохождения отопительного сезона.

24 января 2023 года Кабинет министров предоставил разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на получение средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на экстренные закупки газа.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Норвегия готова обеспечить Украину необходимым объемом газа на эту зиму.

Также он заявил, что Украина для преодоления дефицита энергоресурсов из-за российского террора нуждается в электроэнергии из Европы на 800 млн евро и дополнительных 2 млрд куб. м газа.

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