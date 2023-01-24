Это четыре независимых члена и два представителя государства.

Кабинет министров утвердил на должности членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз" шестерых победителей отбора – четырех независимых членов и двух представителей государства.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В качестве независимых членов назначены: Анфиннсен Тор Мартин, Ван дер Хейден Людо Альберт, Марино Энтони Уильям и Хуквед Ричард Марк", - сообщается в Telegram-канале правительства.

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В качестве представителей государства назначены Наталья Бойко и Ростислав Шурма.

Ситуация с набсоветом "Нафтогаза":

28 апреля 2021 года Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

С 27 сентября 2021 года "НАК Нафтогаз Украины" работал без наблюдательного совета. Тогда были уволены представители государства. С этого времени функции наблюдательного совета выполнял Кабинет министров Украины.

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