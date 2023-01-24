Грантовое соглашение превысит 3 млрд грн.

Кабинет министров предоставил разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на получение средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на экстренные закупки газа.

Соответствующее распоряжение № 53-р принято на заседании 23 января.

"Предоставить согласие на совершение акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сделки на сумму, превышающую 3 млрд гривень, в частности заключение с Европейским банком реконструкции и развития грантового соглашения (Финансирование экстренных закупок газа "Нафтогазом") на условиях, которые прилагаются к оригиналу", - говорится в документе.

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В январе 2023 года глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов по итогам визита на Всемирный экономический форум в Давосе заявил, что Украина получит помощь в финансировании и резервировании дополнительных объемов газа, необходимых для прохождения отопительного сезона.

В начале января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Норвегия готова обеспечить Украину необходимым объемом газа на эту зиму.

Также он заявил, что Украина для преодоления дефицита энергоресурсов из-за российского террора нуждается в электроэнергии из Европы на 800 млн евро и дополнительных 2 млрд куб. м газа.

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