С 1 мая в Украине открывается свободный рынок газа, где теплокоммунэнерго должны самостоятельно выбрать поставщика.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» направила крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая 2021 года по цене 8,33 грн за куб. м, что на 6% больше, чем в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что финансовые условия предусматривают полную предоплату или предоставление банковской гарантии. Перед совершением сделки контрагент должен пройти проверку службы комплаенса группы «Нафтогаз».

«Цена газа на май установлена на уровне 8325 грн (с НДС, без учета тарифа на услуги транспортировки) за 1000 куб. м. По сравнению с ценой ПСО на апрель, газ для ТКЭ от компании группы «Нафтогаз» подорожает на 6% из-за высокого спроса на него, сохраняющегося в условиях прохладной погоды и снижения запасов газа в ПХГ», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, цена газа с поставкой в мае на Украинской энергетической бирже достигает 9296 грн за 1000 куб. м.

По информации пресс-службы, «Нафтогаз Трейдинг» уже подписал первые контракты с коммунальными предприятиями Киева и Харькова, в том числе - с ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5», что гарантирует обеспечение жителей этих городов горячей водой в мае.

Что этому предшествовало

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на апрель установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,52 грн за кубометр, что на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.

С 1 мая 2021 года завершается действие Положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа. Таким образом, теплокоммунэнерго должны самостоятельно выбрать себе поставщика.

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Автор: Анна Бредихина