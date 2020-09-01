Компания планирует ускорить рост добычи углеводородов в Египте на некоторых участках.

Филиал дочернего предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в Арабской Республике Египет (Branch of Naftogaz Overseas Petroleum Co. in ARE) поможет местным жителям в поисках пресной воды, сообщает пресс-служба НАК.

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Отмечается, что "Нафтогаз" предоставит местной общине, проживающей в районе города Асьют, геологические данные, которые помогут в поисках подземных источников пресной воды.

"В Египте существуют большие сложности с поиском источников питьевой воды. А поскольку наш филиал в любом случае изучает геологию местности, мы с радостью откликнулись на просьбу местной общины поделиться информацией и помочь местным жителям. Мы придерживаемся высокого уровня социальной и экологической ответственности независимо от того, где ведем разведку и добычу", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления "Нафтогаза" Сергея Перелому.

В компании напомнили, что для эффективного развития активов группы "Нафтогаз" в Египте планируется ускорить рост добычи углеводородов на концессионном участке Alam El Shawish East Western Desert, а также ускорить реализацию основных инфраструктурных проектов.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

НАК реализует проекты по добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта. В 2009 году получен первый промышленный приток нефти, а в 2014 - природного газа.

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Автор: Анна Бредихина