«Нафтогаз» увеличил чистую прибыль в 4,5 раза

Чистая прибыль включает доход по результатам положительного решения в Арбитраже против российского "Газпрома" по транзиту газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2019 году получила 63,3 млрд грн чистой прибыли, что 4,5 раза больше показателя за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные годовой отчетности НАК, подготовленной в соответствии с международным стандартом GRI.

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«Чистая прибыль в размере 63,3 млрд грн включает доход по результатам положительного решения в Арбитраже по транзиту газа, уменьшение результата от продажи и внутренней транспортировки природного газа и увеличение расходов по налогу на прибыль», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что скорректированный показатель EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) группы в прошлом году снизился на 28%, до 65 млрд грн. Капитальные инвестиции в прошлом году составили 27,7 млрд грн, что на 11% больше, чем в 2018 году. Чистый долг группы снизился на 2%, составив 42,6 млрд грн.

В 2019 году предприятия группы «Нафтогаз» добыли 16,1 млрд куб. м газа (78% общей добычи в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд кубометров газа.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 110,0 млрд грн. Эта сумма включает 55,7 млрд грн компенсации по результатам положительного решения в Арбитраже по транзитному контракту, за вычетом налога на прибыль.

Общая сумма дивидендов, выплаченных «Нафтогазом» в государственный бюджет в 2019 году, превысила 20 млрд грн, включая 90% чистой прибыли за 2018 год и промежуточные дивиденды за 2019 год.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года российский «Газпром» выплатил НАК «Нафтогаз Украины» $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В руководстве «Нафтогаза» отметили, что хотят направить около $1 млрд из полученных от «Газпрома» средств на развитие добычи газа.

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