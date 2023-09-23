На ЗАЭС планируют пробурить еще одну скважину, которая обеспечит примерно 250 кубометров воды в час для поддержания охлаждения реакторов.

На Запорожской АЭС завершено бурение скважин с водой для охлаждения остановленных реакторов.

Как говорится в сообщении МАГАТЭ, на данный момент на ЗАЭС завершено бурение десяти скважин для подземных вод, которые должны охлаждать остановленные реакторы станции после разрушения Каховской ГЭС.

Кроме того, в МАГАТЭ сообщили, что планируют пробурить еще одну скважину, которая обеспечит примерно 250 кубометров воды в час для поддержания охлаждения реакторов и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива в нынешнем остановленном состоянии.

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"Более 200 кубометров воды теперь можно будет подавать в пруды, которые охлаждают шесть реакторов ЗАЭС и отработанное ядерное топливо", - говорится в сообщении.

Пруд-охладитель ЗАЭС остается неповрежденным, содержит большой объем воды, который также может обеспечить охлаждение остановленных реакторов ЗАЭС в течение многих месяцев.

Во время обхода ЗАЭС эксперты МАГАТЭ посетили главные щиты управления энергоблоков №2, 5 и 6, где увидели, что энергоблоки №2 и 5 остаются в состоянии "холодной" остановки, а энергоблок №6 - в состоянии "горячей" остановки.

Также в МАГАТЭ обеспокоены укомплектованностью станции персоналом, поскольку с начала большой войны ЗАЭС покинуло значительное количество персонала, в том числе лицензированные операторы с главных блочных щитов управления.

Ситуация на ЗАЭС

23 июля 2023 года эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки электростанции.

В конце августа саперы из состава подразделений Сил обороны, действующих на Запорожском направлении, обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути представителей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которые направлялись на ротацию.

8 сентября 2023 года в МАГАТЭ заявили об усилении военной активности вокруг Запорожской АЭС.

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