По словам Котина, на станции находятся около 700 военных РФ.

Оккупированная россиянами Запорожская АЭС в городе Энергодар снова подключена к украинской энергосети после временного блэкаута, однако на станции сохраняется большая опасность из-за присутствия оккупантов.

Как сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона, в то время, когда станция несколько дней была отрезана от энергоснабжения, в работу включались дизельные генераторы.

"Сейчас питание восстановлено на станции и она питается от двух линий: одна - 750 кВ, другая, резервная линия - 330 кВ", - сказал он.

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По словам Котина, на станции сохраняется очень большая опасность из-за присутствия российских военных.

"Их количество там то увеличивается, то уменьшается. По последней информации там находятся около 700 военных человек. Фактически там есть и взрывчатка, и оружие. Есть все остальные вещества, которые не нужны на этом объекте. Станция заминирована", - пояснил руководитель компании

Он также добавил, что оккупанты продолжают минировать, как важное так и неважное для работы станции оборудование.

"Они минируют все, если считают, что с той стороны может быть нападение. На крышах некоторых энергоблоков были размещены пулеметные гнезда", - добавил он.

Ситуация на ЗАЭС

С 1 июля Запорожская АЭС была подключена к резервной линии электропередач напряжением 330 кВ, впервые за 4 месяца с момента ее повреждения.

Во время войны ЗАЭС семь раз теряла энергоснабжение за пределами площадки, что вынуждало ее временно использовать аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии.

Российские СМИ активно раскручивают информацию о том, что Украина якобы готовит устроить теракт на станции, что может указывать на намерения россиян совершить теракт.

4 июля в Генштабе ВСУ официально предупредили о возможных провокациях на Запорожской АЭС в ближайшее время. По данным военных, россияне разместили на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства.

4 июля в 01:21 ЗАЭС потеряла питание с основной внешней линии электропередачи, напряжением 750 кВ.

5 июля руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что диверсия на ЗАЭС вполне вероятна.

6 июля 2023 года в США прокомментировали ситуацию на ЗАЭС. В Белом доме подчеркнули, что дальнейшая военная оккупация станции опасна.

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