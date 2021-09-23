Отключать от теплосети будут не квартиры, а целые многоэтажки.

На Луганщине начали массово отключать должников прямо перед началом отопительного сезона. Без отопления останутся жители многоквартирных домов в Лисичанске.

Об этом сообщила пресс-служба Лисичанской городской военно-гражданской администрации.

Так, руководитель Лисичанской ВГА утвердил отключение 28 многоквартирных домов от центрального отопления.

"Коммунальное предприятие "Лисичансктеплосеть" доводит до сведения, что согласно распоряжению руководителя Лисичанской городской военно-гражданской администрации от 17.09.2021 г. № 1044 "Об отключении жилых домов от системы централизованного отопления", с отопительного сезона 2021-2022 гг. будет прекращена подача теплоносителя на 28 жилых домов", - говорится в сообщение.

Читайте такжеЧтобы сохранить тарифы на тепло, правительство должно погасить огородам разницу в тарифах-КличкоПомимо этого недавно стало известно, что в Лисичанске в течение 2021-2024 годов будут поэтапно отключать от отопления многоквартирные дома. Из-за больших долгов "Лисичансктеплосеть" была вынуждена отказаться от поставки тепла почти по всему городу.

Так, в 2022 году от отопления отключат еще 107 домов, в 2023 - 106 многоэтажек в центре города. А в 2024 году планируется закрыть много котельных и отключить 87 домов.

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Автор: Полина Кузенко