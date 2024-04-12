Министерство энергетики изучает возможность корректировки тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.
Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
"Немножечко наверно придется откорректировать (размер тарифа для населения, - Ред.), чтобы у нас была возможность хотя бы как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", - сказала она.
В то же время Гринчук подчеркнула, что сейчас не идет речь о том, чтобы перевести население на рыночный тариф на электроэнергию. Кроме того, все действующие компенсационные механизмы будут продолжены, и они будут действовать в дальнейшем.
Ранее инвестор в энергетику Игорь Тынный заявлял, что пересмотр тарифа на электроэнергию для населения - это вопрос наличия электроэнергии в домах украинцев.