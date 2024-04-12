Немножечко наверно придется откорректировать размер тарифа для населения, сказала заместитель министра энергетики.

Министерство энергетики изучает возможность корректировки тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Немножечко наверно придется откорректировать (размер тарифа для населения, - Ред.), чтобы у нас была возможность хотя бы как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", - сказала она.

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В то же время Гринчук подчеркнула, что сейчас не идет речь о том, чтобы перевести население на рыночный тариф на электроэнергию. Кроме того, все действующие компенсационные механизмы будут продолжены, и они будут действовать в дальнейшем.

Ранее инвестор в энергетику Игорь Тынный заявлял, что пересмотр тарифа на электроэнергию для населения - это вопрос наличия электроэнергии в домах украинцев.