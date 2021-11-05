При этом цены на дизельное топливо немного снизились.

Розничные сети АЗС в Украине с 29 октября по 5 ноября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 20 коп./л, до 33,49 грн/л. При этом дизельное топливо в этих сетях подешевело на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.

На станциях Shell бензин марок А-92 и А-95 подорожал на 10 и 20 коп./л, до 32,59 и 33,40 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в сети подешевело на 17 коп./л, до 31,90 грн/л.

В сети SOCAR на 5 коп./л, до 33,25 грн/л, подорожала только марка А-95. На KLO и "Параллель" бензин этой марки подорожал на 10 коп./л и 20 коп./л соответственно.

"Овис" поднял цены на бензины на 24 коп./л, до 31,80 грн/л за А-92 и до 32,46 грн/л — за А-95. На 20 коп./л подорожали бензин марки А-95 и дизельное топливо на станциях UPG.

В то же время такие сети, как "Автотранс", "Рур Груп" и Mango, снизили стоимость ДТ в пределах 10-50 коп./л.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

3 ноября Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 20 копеек - до 28,40 грн за литр. В то же время стоимость дизельного топлива, после повышения в течение октября на 1,12 грн за литр, снизилась на 17 копеек - до 24,90 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина на начало ноября не должна превышать 33,40 грн за литр, дизтоплива – 31,90 грн за литр.

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Автор: Анна Бредихина