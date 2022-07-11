По словам президента Зеленского, этот вопрос опасен не только для Украины, а для всех стран демократического мира.

В МИД Украины отреагировали на решение Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин "Северного потока-1".

"В краткосрочной перспективе благодаря турбине Германия и другие европейские страны смогут пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, и позволит противостоять использованию Россией энергетики в качестве оружия", - говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Прайс заверил, что США помогают партнерам уменьшить их энергетическую зависимость от России.

"Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы уменьшить нашу коллективную зависимость от российской энергетики, и продолжить давление на президента Путина. В частности, это касается поиска путей сокращения доходов России от энергоносителей, для уменьшения возможности России финансировать их жестокую войну в Украине", – отметил Прайс.

В то же время, он подчеркнул, что США принимают активные меры для ограничения влияния войны на мировые энергетические рынки и защиты экономики.

В ответ Министерство иностранных дел вызвало представителя Канады в Украине из-за "абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем сегодняшнем видеообращении к украинцам.

Он отметил, что "это касается не просто какой-то турбины", которую Канада не должна была, но все же решила передать фактически России, а "это касается общих правил".

"Если государство-террорист может выжать такое исключение в санкциях, то каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, этот вопрос опасен не только для Украины, а для всех стран демократического мира.

"Решение о санкционный исключение будут воспринимать в Москве исключительно как проявление слабости. Такова их логика", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что теперь Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу.

"Именно к этому теперь надо готовиться. Именно это теперь провоцируется. Потому что каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего более сильного давления", - добавил он.

Президент подчеркнул, что "Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы".

Он подчеркнул, что сегодня весь день продолжается разбор завалов в городе Часов Яр Донецкой области, где позавчера российские террористы нанесли удар по двух многоэтажках, и в настоящее время в списке погибших 31 человек, а девятерых удалось спасти. По его словам, Харьков пережил новые жестокие удары российской армии - очередная ракета попала в жилой дом – один подъезд полностью разрушен. Зеленский напомнил, что утром оккупанты обстреляли Салтовский и Киевский районы из реактивной артиллерии – пять человек убиты. При этом отметил, что ракетным ударам подверглась Одесская область, продолжились чрезвычайно жестокие боевые действия на Донетчине и на территории Луганской области.

"И на таком фоне просто стыдно смотреть, как людям не хватает смелости, чтобы честно разобраться с одной турбиной", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, Евросоюз также не видит нарушения санкций в решении Канады передать Германии отремонтированную турбину для установки на российский газопровод "Северный поток-1".

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