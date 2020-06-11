Парламентарии не хотят видеть Буславец во главе Минэнерго - нардеп

В Верховной Раде нет голосов для назначения Ольги Буславец министром энергетики на постоянной основе.

В Верховной Раде нет голосов для назначения Ольги Буславец министром энергетики на постоянной основе.

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Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на заявление замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

"Не вижу сейчас возможности положительного голосования в Верховной Раде, если бы ее кандидатуру вносили на постоянной основе, чтобы она была министром энергетики, по разным причинам", - заявила Кравчук.

Как сообщал УНИАН, ранее временный министр скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая большая доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК.

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславец была назначена на должность заместителя министра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, ранее работавший топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы тоже получил ДТЭК.

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