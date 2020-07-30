Крупнейшие нефтегазовые компании мира фиксируют убытки из-за карантина

Чистый убыток британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell в первом полугодии 2020 года составил $18,15 миллиардов.

Крупнейшие нефтегазовые компании мира фиксируют убытки на фоне обвала цены на нефть в марте-апреле и пандемии коронавируса.

Об этом говорится в отчете компании Royal Dutch Shell.

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Royal Dutch Shell

Чистый убыток британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell в первом полугодии 2020 года составил $18,15 млрд против прибыли в $8,9 млрд за первое полугодие 2019 года.

Убыток на акцию составил $2,33 против прибыли в $0,37 в аналогичном периоде 2019 года. Выручка, включая доходы от совместных предприятий, уменьшилась в 2,8 раза — до $32,491 млрд.

Добыча Royal Dutch Shell снизилась на 5,6%, до 3,38 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Total

В то же время французская нефтегазовая компания Total в первом полугодии 2020 года получила $8,33 млрд чистого убытка против прибыли в $5,87 млрд в 2019 году, сказано в ее отчете.

Выручка Total упала на 32% и составила $69,6 млрд, убыток на акцию составил $3,29 против прибыли в $2,16 годом ранее.

Совокупный объем добычи углеводородов увеличился на 0,5%, до 2,96 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Место в рейтинге до карантина

Total — второй по величине игрок на глобальном рынке СПГ среди частных компаний, ведет бизнес в более 130 странах мира, занимает 29 место в Forbes Global 2000 (рыночная стоимость $93,1 млрд).

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах, занимает 21 место в рейтинге компаний Forbes Global 2000 (рыночная стоимость $126,5 млрд).

Сокращение добычи

В начале марта 2020 года участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн б/c. На снижении тогда настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.

В апреле страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти в мае и июне - на 9,7 млн б/c. Новая договоренность предполагала особые условия для Мексики.

Участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры 6 июня договорились продлить крупнейший в истории договор по сокращению добычи нефти. Действующее снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки сохранится до конца июля.

15 июля 2020 года ключевые члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ обсудили в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки. Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+ поддержали идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе. Предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии.

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