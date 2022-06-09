Корейское правительство обещает активно поддерживать усилия МАГАТЭ по безопасной эксплуатации атомных электростанций в Украине.

Южная Корея предоставит 1,2 миллиона долларов США для поддержки безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций (АЭС).

По информации МИДа страны, поддержка будет оказана через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для отправки персонала МАГАТЭ и закупки оборудования, необходимого для принятия мер безопасности на объектах, пишет CNN.

"Наше правительство будет активно поддерживать усилия МАГАТЭ по безопасной эксплуатации атомных электростанций в Украине, а также участвовать в других международных усилиях, связанных с мирным использованием атомной энергии", - добавили в министерстве.

В среду, 8 июня, на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником в Сеуле министр иностранных дел Кореи Пак Джин выразил сожаление по поводу войны в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Южной Кореи согласовало ограничения в отношении Российской Федерации и Беларуси за вторжение в Украину. Страна перестает поставлять в эти государства 57 нестратегических товаров.

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