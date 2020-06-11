В Кабмине пообещали снизить тарифы на тепло и воду для украинцев

Принятое привительством постановление обязывает предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа.

Тарифы на тепло и горячую воду для населения будут снижены благодаря изменению порядка формирования тарифов для теплокоммунэнерго, сообщается на сайте Министерства развития громад и территорий Украины.

Читайте такжеАнтикризисная программа Кабмина предусматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения

Согласно сообщению, принятое правительством 10 июня постановление "О внесении изменений в порядок формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по поставкам тепловой энергии и поставке горячей воды и Порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение", с одной стороны, обязывает предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа, а с другой - обеспечивает предприятия минимальным финансовым ресурсом для проведения расчетов с поставщиками энергоносителей.

Отмечается, что тарифная политика в ЖКХ напрямую зависит от ценовой политики в топливно-энергетическом комплексе. В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно. В прошлом отопительном сезоне цена природного газа колебалась от 2897 гривень/тысяча кубометров (в апреле 2020 года) до 4899 гривень/тысяча кубометров (в ноябре 2019 года).

Поэтому изменения, предложенные постановлением правительства, позволяют предприятиям ТКЭ планировать расходы на приобретение природного газа (с целью включения их в состав тарифов) на уровне средней цены природного газа, сложившейся за прошлый отопительный сезон.

"Для большинства предприятий появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы ранее включали расходы на приобретение природного газа выше средней цены в прошлом отопительном сезоне", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 июня правительство предоставило возможность предприятиям теплокоммунэнерго при формировании тарифов на тепловую энергию использовать среднюю цену на газ предыдущего отопительного сезона.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram