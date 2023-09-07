Не стоит выключать бойлер из сети, если в этом нет необходимости — так он будет тратить больше электроэнергии на подогрев воды с нуля.

Учитывая то, что с наступлением холодов украинцы все чаще будут пользоваться бойлерами, энергетики дали несколько советов, как не переплачивать за горячую воду.

Как отмечает энергетическая компания Yasno, есть несколько важных правил, соблюдение которых позволит экономить деньги на нагреве воды. "Если вы только думаете купить водонагреватель, определите необходимый вам объем: например, 100 л для семьи из двух-трех человек — это многовато. Также целесообразнее выбрать модель с классом эффективности а / а + и выше", - советуют эксперты, отвечая на вопросы, как выбрать объем бойлера.

Что касается энергоэффективных настроек, которые помогут экономить, то энергетики советуют обращать внимание на несколько параметров: какую мощность имеет бойлер и сколько электроэнергии потребляет бойлер в месяц.

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Итак, нужно:

отрегулировать температуру нагрева на уровне 55°C - это горячая вода без лишних затрат энергии;

не выключать бойлер из сети, если в этом нет необходимости - так он будет тратить больше электроэнергии на подогрев воды с нуля, чем на поддержание температуры;

установить автоматическое включение и выключение, также можно добавить "умную" розетку и двухзонный счетчик, который поможет экономить на электроэнергии ночью.

Следуя таким простым советам украинцы не будут удивляться, почему бойлер берет много электроэнергии, а спокойно сэкономят свой семейный бюджет.

Проблемы с горячей водой

Недавно предприятия теплокоммунэнерго заявили о неспособности производить тепло и горячую воду из-за законодательной коллизии.

Дело в том, что по состоянию на 1 сентября 2023 года, с которого начинают действовать новые условия поставки природного газа, не разработаны и не заключены договора между коммерческими банками и предприятиями ТКЭ, которые бы обеспечили соответствующее перечисление средств. Это может полностью остановить процесс подготовки к отопительному сезону и закупку газа для горячего водоснабжения городов Украины.

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