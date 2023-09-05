Тепловики заявили о риске остановки котельных и прекращении горячего водоснабжения миллионов украинцев.

Предприятия теплокоммунэнерго заявляют о невозможности производить тепло и горячую воду из-за законодательной коллизии.

Как говорится в заявлении межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", утвержденный правительством механизм расчетов за природный газ в рамках ПСО (механизм льготных цен) привел к прекращению поставок горячей воды в украинских городах.

Тепловики заявляют, по состоянию на 1 сентября 2023 года, с которого начинают действовать новые условия поставки природного газа, не разработаны и не заключены договора между коммерческими банками и предприятиями ТКЭ, которые бы обеспечили соответствующее перечисление средств. Это может полностью остановить процесс подготовки к отопительному сезону и закупку газа для горячего водоснабжения городов Украины.

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"Сейчас отдельные предприятия ТКЭ уже начали получать уведомления от облгазов о прекращении поставок природного газа в связи с отсутствием процедуры заключения договоров с коммерческими банками, которую должно было разработать правительство. Поэтому с 01.09.2023 г. операторы газораспределительных систем начали прекращение поставок газа практически на все котельные ТКЭ. В результате выработка тепловой энергии для клиентов становится невозможной", - говорится в заявлении ассоциации.

"Укртеплокоммунэнерго" обратилась с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой срочно принять меры для бесперебойной поставки природного газа предприятиям теплокоммунэнерго.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией, которая сложилась накануне отопительного сезона, да еще и в военное время. Уже сегодня неполнота решений правительства приводит к остановке котельных и прекращению горячего водоснабжения миллионам украинцев. Этого нельзя допускать",-цитирует пресс-служба президента Ассоциации Арсентия Блащука.

Он добавил, что в самом разгаре завершающий этап подготовки к зиме. Критически важно как можно скорее закупить все необходимое для работы оборудование.

Газ для тепловиков

22 августа Кабинет министров Украины продлил действие льготных цен на газ для производителей тепла для населения (по механизму возложения специальной обязанности на рынке природного газа) до середины апреля 2024 года.

"Нафтогаз" будет и в дальнейшем реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров.

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