Решение правительства приведет к увеличению средней стоимости бензина на 0,56 грн за литр, а дизельного топлива – на 0,62 грн за литр.

Кабинет министров внес изменения в постановление о государственном регулировании стоимости дизельного топлива и бензина, увеличив предельную цену на 0,6 грн/литр.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Согласно документу, к расчетам средней стоимости топлива добавляются затраты на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные контрактом в размере 27 долл./тонна, что, по расчетам агентства УНИАН, приведет к увеличению средней стоимости бензина на 0,56 грн за литр, а дизельного топлива – на 0,62 грн за литр.

Госрегулирование цен на бензин

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут публиковаться до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна была составлять 27,89 грн за литр, бензинов - 30,22 грн за литр.

24 мая 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило среднюю стоимость бензинов на 1,5%, до 24,84 грн за литр с 25,22 грн за литр.

2 июня 2021 года Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензина на июнь на 0,3% - до 24,92 грн за литр с 24,84 грн за литр. В то же время стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,1% - до 20,91 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки, в течение июня стоимость бензина не должна превышать 29,92 грн за литр, дизельного топлива - 27,91 грн за литр.

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Автор: Игорь Орел