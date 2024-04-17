Максим Тимченко отметил, что основная проблема сейчас – отсутствие достаточного количества систем ПВО.

Вследствие последних массированных ударов по энергосистеме в энергетике возникла самая сложная ситуация с начала полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью американскому каналу CNN заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Три недели назад мы пережили самую большую атаку по нашей инфраструктуре. Мы потеряли 80% доступных мощностей после первых двух атак. Конечно, сейчас самые сложные времена с начала полномасштабного вторжения с точки зрения энергообеспечения страны и масштаба разрушений", – сказал он.

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Глава ДТЭК подчеркнул, что основная проблема сейчас – отсутствие достаточного количества систем ПВО. "И это главная проблема. Мы можем восстановить электростанции, привезти дополнительное оборудование, но мы не знаем, что будет на следующий день", – подчеркнул Тимченко.

Он добавил, что сейчас ситуация более менее стабильна благодаря теплой погоде и импорту электроэнергии из Европы. Однако когда будет жара – дефицит в энергосистеме может увеличиваться.

"У нас просто скоро не будет что восстанавливать. Очень срочно стране нужна поставка систем ПВО для защиты гражданской инфраструктуры и населения", – подытожил Тимченко.

Напомним, 11 апреля россия нанесла очередной массированный удар по энергетической системе Украины, в результате чего были существенно повреждены объекты тепловой генерации.