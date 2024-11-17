Благодаря инвестициям в "зеленую" энергетику усиливается энергетическая безопасность Украины, делая критически важную инфраструктуру менее уязвимой к атакам.

Об этом в интервью американскому CNBC рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время СОР29 в Баку.

"Чем больше мы инвестируем в возобновляемую энергетику, тем больше мы защищаем наше будущее. Возобновляемая энергетика с ее моделью распределенной генерации не только полезна для окружающей среды, но и для нашей безопасности", - сказал Тимченко.

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Он подчеркнул, что благодаря ветровым и солнечным электростанциям страна не только решает вопрос декарбонизации, но и усиливает энергетическую безопасность, делая критически важную инфраструктуру менее уязвимой к атакам.

Гендиректор ДТЭК отметил, что во время полномасштабной войны компания инвестировала более 1 млрд долларов в энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе в ветровые и солнечные электростанции, а также в аккумуляторные системы.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова готовит к строительству проект Полтавской ветроэлектростанции мощностью 650 МВт.