Отмечается, что оборудование оказалаось не нужным Болгарии и оно все это время хранилось на складах.

Парламент Болгарии решил продлить на шесть месяцев срок, отведенный на переговоры о продаже Украине двух российских ядерных реакторов и сопутствующего оборудования.

Издание Euractiv пишет, что власти Софии получили реакторы от российского "Атомстройэкспорта" более шести лет назад, но они уже были непригодны для использования, поскольку страна отказалась от строительства атомной электростанции "Белене". На данный момент реакторы хранятся вблизи Белене в ожидании продажи.

Болгария вела переговоры с Украиной о продаже оборудования почти два года, и парламент обязал правительство заключить сделку по цене не менее 600 миллионов евро - столько же, сколько Болгарская национальная электроэнергетическая компания заплатила российскому "Атомстройэкспорту".

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Эксперты украинской компании-оператора АЭС "Энергоатом" прибыли в Болгарию для осмотра оборудования АЭС "Белене". Однако полномасштабное вторжение войск РФ в Украину сыграла свою роль в решении о продаже реакторов.

В этом году Европейская комиссия признала, что потенциальная сделка по продаже реакторов может быть профинансирована за счет средств, выделенных ЕС на помощь Украине.

Дело в том, что Украина единственная страна, которая может извлечь из них выгоду, купив эти реакторы. Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных блоков на Хмельницкой АЭС в этом году.

Два из них будут построены на российском оборудовании, которое Украина планирует импортировать из Болгарии. Два других будут использовать американскую технологию компании Westinghouse.

Покупка ядерных реакторов у Болгарии - что известно

22 марта глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Украина надеется в июне подписать соглашение о покупке двух ядерных реакторов у Болгарии, чтобы компенсировать потерю доступа к оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Новые реакторы будут устарновлены на Хмельницкой АЭС на западе Украины и оснащены оборудованием российского производства.

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