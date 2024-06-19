Хмельницкая АЭС / фото УНИАН

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по энергетике Андрей Жупанин, который сейчас активно выступает против достройки блоков Хмельницкой АЭС, ранее активно лоббировал импорт российской электроэнергии в Украину. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"Он серьезно считает, что у украинцев память такая же короткая как у рыбок гупий и они забыли его предыдущие экстравагантные энергетические инициативы. Может кто-то и забыл, а я хорошо помню, что именно этот слуга был одним из идеологов открытия импорта российской электроэнергии в Украину накануне широкомасштабного вторжения".

По словам Голобуцкого, сначала (в сентябре 2020 года) Жупанин проголосовал за Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" в который включили правку о разрешении импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Это привело к тому, что частные трейдеры залили Украину демпинговой российской электроэнергией, что существенно дестабилизировало украинскую энергосистему. Последствия были настолько катастрофические для отрасли, что в Минэнерго прямо заявили, что одна гривна отправленная Украиной России за электроэнергию стоит Украине 4 грн убытков. "Поэтому Минэнерго срочно подготовило законопроект №3657 о полном запрете импорта импорта э/э из России и Беларуси. Знаете что сделал тогда депутат и "патриот" Жупанин? Он подал в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект №3657-1 о законодательном закреплении импорта электроэнергии из России. Уже после того как всем стало понятно к чему привели энергетические заигрывания с Кремлем!

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Тогда я много писал об опасности игрищ ошалевших от власти жупаниных, что это является ничем иным как диверсией против украинской энергетики. Печально, но есть категория депутатов, которых жизнь ничему не учит и они снова начинают забег по грабельному полю", - пишет политолог.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании 17 июня одобрил правительственный проект закона о завершении строительства энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой атомной электростанции. Решение о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС совместно с западными партнерами ранее поддержал Кабинет Министров Украины. Этот проект соответствует утвержденной Украиной Энергетической стратегии, а также позиции СНБОУ и Президента Украины.