Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по энергетике Андрей Жупанин, который сейчас активно выступает против достройки блоков Хмельницкой АЭС, ранее активно лоббировал импорт российской электроэнергии в Украину. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"Он серьезно считает, что у украинцев память такая же короткая как у рыбок гупий и они забыли его предыдущие экстравагантные энергетические инициативы. Может кто-то и забыл, а я хорошо помню, что именно этот слуга был одним из идеологов открытия импорта российской электроэнергии в Украину накануне широкомасштабного вторжения".

По словам Голобуцкого, сначала (в сентябре 2020 года) Жупанин проголосовал за Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" в который включили правку о разрешении импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Это привело к тому, что частные трейдеры залили Украину демпинговой российской электроэнергией, что существенно дестабилизировало украинскую энергосистему. Последствия были настолько катастрофические для отрасли, что в Минэнерго прямо заявили, что одна гривна отправленная Украиной России за электроэнергию стоит Украине 4 грн убытков. "Поэтому Минэнерго срочно подготовило законопроект №3657 о полном запрете импорта импорта э/э из России и Беларуси. Знаете что сделал тогда депутат и "патриот" Жупанин? Он подал в Верховную Раду альтернативный правительственному законопроект №3657-1 о законодательном закреплении импорта электроэнергии из России. Уже после того как всем стало понятно к чему привели энергетические заигрывания с Кремлем!

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Тогда я много писал об опасности игрищ ошалевших от власти жупаниных, что это является ничем иным как диверсией против украинской энергетики. Печально, но есть категория депутатов, которых жизнь ничему не учит и они снова начинают забег по грабельному полю", - пишет политолог.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании 17 июня одобрил правительственный проект закона о завершении строительства энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой атомной электростанции. Решение о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС совместно с западными партнерами ранее поддержал Кабинет Министров Украины. Этот проект соответствует утвержденной Украиной Энергетической стратегии, а также позиции СНБОУ и Президента Украины.