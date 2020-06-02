Глава СНБО призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии

Данилов также отметил необходимость принятия необходимых решений для недопущения манипуляций на рынке и защиты интересов населения Украины.

Под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова состоялось заседание рабочей группы по проблемным вопросам функционирования энергетической сферы, на котором он призвал принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электрической энергии страны.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Отмечается, что участники заседания обсудили проблемные вопросы функционирования рынка электрической энергии, меры для сбалансирования его работы и недопущения возникновения и углубления кризисных ситуаций на нем.

«Алексей Данилов отметил необходимость принятия срочных решений для сбалансирования работы рынка электрической энергии, недопущения манипуляций на нем и защиты интересов населения государства», - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, по результатам заседания принято решение обобщить высказанные предложения и в трехдневный срок подать секретарю СНБО Украины план конкретных мер по преодолению проблемных вопросов на рынке электрической энергии для доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В заседании приняли участие в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Буславец О.А., председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Тарасюк В.В., заместитель председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Ольшанский А.Я., в. и.о. президента госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» Котин П.Б. Кроме того, участие в заседании также приняли директор по рыночным операциям НЭК «Укрэнерго» Вишневский М.В., директор госпредприятия «Энергорынок» Гнатюк Ю.Л., директор госпредприятия «Оператор рынка» Евдокимов В.А. , директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Зайченко В.Б., эксперт по энергетическим вопросам Плачков И.В., а также народные депутаты Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о кризисе в энергетике и поручил Кабмину совместно с народными депутатами из профильного комитета Верховной Рады разработать план действий по его преодолению для каждого направления отрасли.

24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьером Шмыгалем.

В начале апреля государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, заявило о критической ситуации на энергетическом рынке из-за задолженности госкомпании «Гарантированный покупатель» в размере 5 млрд грн за отпущенную электроэнергию.

И. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что дефицит средств на рынке электроэнергии в Украине составляет 51 млрд грн.

По ее словам, украинская энергетическая отрасль полностью разбалансирована во взаиморасчетах, и к концу года задолженность государства по расчетам за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников (ВИЭ) может достигнуть 26 млрд грн.

До 20% рынка возобновляемой энергетики принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

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