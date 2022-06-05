Сергей Макогон отметил, что у Украины большой потенциал в производстве биогаза.

Украина может полностью отказаться от российского газа. Решению данного вопроса способствует развитие собственной добычи и производство биогаза.

Об этом рассказал директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, у Украины большой потенциал в производстве биогаза. Он указал, что объемы могут достигать до 8 миллиардов м3 биогаза в год

"Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд м3 биогаза через 2 года вполне реально. Украина имеет реальную возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа", – говорится в сообщении.

При этом он Макогон напомнил о ситуации в Дании, в которой уже 27% газа в сетях – биометан. Кроме того, за последние пять-шесть месяцев наблюдается рост производства биогаза, а до 2030-2035 годов в Дании рассчитывает на 100% перейти на зеленую газовую систему.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля войска России вторглись на территорию Украины, в частности, с белорусской территории. Враг также сбрасывал бомбы на военные объекты и жилье мирных людей.

В связи с этим США, Япония и страны Евросоюза ввели ряд санкций в отношении РФ. Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из России.

Кроме того, Москва перестала поставлять газ странам, которые отказались платить за газ рублями. Остановлены поставки газа в Польшу, Болгарию, а также в Финляндию. С 31 мая российский "Газпром" прекратил поставки газа нидерландской компании GasTerra. На этом фоне спотовые цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров.

4 июня стало известно, что Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций против России. При этом в ЕС, чтобы отказаться от российского газа, планируют увеличить закупки сжиженного "голубого топлива" в США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики.

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