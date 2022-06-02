Стоимость реализации природного газа зафиксировали на уровне 7 420 грн за 1000 куб. метров.

Правительство зафиксировало стоимость реализации природного газа для производителей тепловой энергии на уровне 7 420 грн (с НДС) за 1000 кубометров.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"На сегодня задача номер один - это сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения, то есть 7 420 грн (с НДС) за 1 000 куб. метров", - рассказал Тимошенко.

Он отметил, что фиксированная цена действует для производителей тепловой энергии, объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов, управляющих многоквартирных домов, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению.

Цены на газ:

Компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем втрое – до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

Вместе с тем в "Нафтогазе" уверяют, что тарифы на газ и тепло для украинцев не изменятся. Как заявили в компании, планируется, что часть международной финансовой помощи будет использована для сдерживания повышения тарифов.

С 1 июня Кабмин обязал "Нафтогаз" в июне-июле продавать газ для обеспечения горячего водоснабжения по льготной цене 7,42 грн за куб.