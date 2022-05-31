Спотовые цены на газ в Европе опять превысили $1 тысячу за тысячу кубометров.

Спотовые цены на газ в Европе вновь превысили 1000 долларов за тысячу кубометров после прекращения российским "Газпромом" поставок газа в Нидерланды и Финляндию.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Так, цена ближайшего (июльского) фьючерса на хабе TTF достигла 1 070 долл./ тыс. куб. м, то есть 94,6 евро за МВт-ч. При том, что с начала мая цена на голубое топливо не превышала 1000 долларов.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

С 31 мая российский "Газпром" прекратил поставки газа нидерландской компании GasTerra из-за отказа платить за российский газ в рублях.

21 мая "Газпром" прекратил поставки газа в Финляндию из-за отказа платить за российский газ в рублях.

Россия уже остановила поставки газа в Польшу, Болгарию, которые также отказались от оплаты в рублях.

Кроме того, ведущая датская энергетическая компания Orsted сообщила об отказе платить за поставки российского газа в рублях еще в конце апреля.