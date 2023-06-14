Также Котин рассказал, когда украинская сторона сможет восстановить контроль над оккупированной ЗАЭС.

В настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют различные группы персонала, а также российские военные.

Об этом в интервью УНИАН рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. "На станции есть разные группы персонала. Есть те, кто подписал контракты с "Росатомом". Они формально уже не являются нашими работниками", - пояснил ситуацию Котин.

"И есть персонал, которым мы очень гордимся. Это атомщики, которые не подписывают этот контракт - около 1200 человек. Они продолжают работать на станции, потому что у рашистов просто нет столь квалифицированного персонала", - сказал глава "Энергоатома".

Он отметил, что украинский персонал находится под постоянным психологическим давлением. "Постоянно подвергается пыткам. И они ждут, когда уже будут освобождены", - сказал он.

Также Котин рассказал, когда украинская сторона сможет восстановить контроль над оккупированной ЗАЭС.

"Мы надеемся на наши Вооруженные силы. И как только будет решен главный вопрос - победа Украины в этой войне - тогда мы вернем Запорожскую АЭС. Нас очень волнует вопрос, в каком состоянии она будет и как быстро удастся привести ее в порядок", - прокомментировал он.

Что происходит на ЗАЭС

9 июня стало известно о том, что последний энергоблок ЗАЭС выведут в "холодный" режим, поскольку в противном случае пруд-охладитель на ЗАЭС будет быстрее испаряться и это в условиях дефицита воды после подрыва Каховской ГЭС.

Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси посещал Запорожскую АЭС, чтобы оценить последствия для станции после подрыва россиянами Каховской дамбы.

Вас также могут заинтересовать новости: