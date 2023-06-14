Глава "Энергоатома" Петр Котин: На ЗАЭС сейчас есть представители "Росатома", военные, различные группы людей. И от них можно ожидать что угодно

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью УНИАН рассказал, что происходит на крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, которая с марта прошлого года захвачена российскими войсками, после разрушения рашистами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища.

Знает ли "Энергоатом" о текущем состоянии на Запорожской АЭС после уничтожения россиянами Каховской ГЭС и плотины Каховского моря?

Мы получали данные с Запорожской атомной электростанции, но они отключили две или три недели назад передачу данных. Сейчас мы получаем информацию из других источников. Информация по станции у нас есть.

Какая ситуация на ЗАЭС сейчас? Известно, что она и так была сложная, а с катастрофой на Каховской ГЭС ситуация ухудшилась?

Ситуация на станции постоянно ухудшается, начиная с самого начала оккупации, которая произошла в ночь на 4 марта прошлого года. Фактически происходит деградация станции по всем направлениям работы. Она углубляется все время.

Если вы возьмете аспект физической безопасности, то она с самого начала была выведена из строя. Это была первая деградация оборудования. Оккупанты разрушили систему противоаварийного реагирования, они захватили кризисный центр ЗАЭС. При наступлении они обстреляли площадку атомной станции, создав угрозу повреждения трубопроводов и выхода радиоактивных веществ.

Ядерно-радиационная безопасность тоже ухудшается. Основные столпы безопасности МАГАТЭ пришли в упадок в разной степени и сейчас еще добавляется Каховское водохранилище. Любой аспект, на который вы смотрите, ухудшается.

Линии связи. Очень важно предоставлять внешнее питание для атомной станции - одна линия связи осталась. Все остальные повреждены. Последняя линия восемь раз теряла свою целостность, и в результате на станции фактически вводили режим блэк-аута. Этот режим - первый этап, который привел к аварии на Фукусиме (авария на японской АЭС в префектуре Фукусима произошла в 2011 году и имела 7-й уровень по международной шкале INES с локальными последствиями – УНИАН). Пока мы обеспечиваем работу всех дизель-генераторов. Это не дает станции перейти в режим расплавления активных зон.

Дополнительно добавилось Каховское водохранилище. Нет больше источника штатного питания пруда охлаждения ЗАЭС. Это добавляет проблем, потому что если нужно, то воды из Каховского водохранилища уже нет.

Когда мы зайдем на Запорожскую атомную станцию, я очень надеюсь, что рашисты мирно ее покинут и не добавят нарушений безопасности, и ее возможно будет привести в порядок и подключить в энергосистему.

Может ли перевод блоков ЗАЭС в холодное состояние стать ответом на обмелениеКаховского водохранилища и помочь снизить риск аварии?

Холодное состояние наиболее безопасно для этого типа реактора. Если вы видите, что деградация станции на таком высоком уровне, то лучше перевести все реакторы в холодное состояние, и вы будете находиться в более безопасном положении.

Один энергоблок (пятый - УНИАН) находится в горячем состоянии. Что это значит? Вы можете потерять охлаждение. Оно может быть потеряно из-за отсутствия электричества, водопитания. В данном случае вода есть, но нет ее обновления. Это достаточно длинная последовательность событий, которая может привести к негативным последствиям. Если ваш блок в горячем состоянии, то это намного хуже. Логично перевести его в холодное состояние и иметь все энергоблоки остановленными.

Оккупанты будут переводить его в холодное состояние? Что известно?

По нашей информации, оккупанты действительно планируют переводить его в холодное состояние, но они пытаются получать из него пар. Хотя это не проектный режим работы энергоблока: они берут электроэнергию из нашей сети и потом, за счет работы насосов, получают рабочие параметры и от этого имеют ограниченное количество пара.

Ради пара нагружать такой большой энергоблок - это глупость. Но среди оккупантов нет людей, которые имеют достаточно здравого смысла.

Как чувствуют себя украинские атомщики на станции. Что-нибудь известно об их состоянии? Какое на них происходит давление со стороны российских захватчиков?

На станции есть разные группы персонала. Есть те, кто подписал контракты с "Росатомом". Они формально уже не являются нашими работниками.

И есть персонал, которым мы очень гордимся. Это атомщики, которые не подписывают этот контракт, около 1200 человек. Они продолжают работать на станции, потому что у рашистов просто нет столь квалифицированного персонала.

Но украинский персонал находится под постоянным психологическим давлением. Постоянно подвергаются пыткам. И они ждут, когда уже будут освобождены.

Когда и при каких условиях можно говорить о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины?

Мы надеемся на наши Вооруженные силы. И как только будет решен главный вопрос - победа Украины в этой войне - тогда мы вернем Запорожскую АЭС. Нас очень волнует вопрос, в каком состоянии она будет и как быстро удастся вернуть ее в порядок.

Учитывая то, что оккупанты прибегли к акта терроризма и подирвалы Каховскв ГЭС, может ли тоже самое произойти и на Запорижской атомной станции?

Этот вопрос вызывает серьезную озабоченность. Там есть представители "Росатома", там есть военные, есть разные группы людей. И от них можно ожидать что угодно.

Артур Крижный

Артур Крыжный