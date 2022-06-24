Они опасаются реакции России на это решение.

Федеральное министерство экономики Германии рассматривает возможность национализации части российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Сертификацию "Северного потока-2" остановили сразу после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

"Федеральное правительство изучает вопрос о том, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ", - пишет издание.

В конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию. В Министерстве считают, что инфраструктура идеально подходит для этого.

Отмечается, что технически трубопровод можно поднять на поверхность и разрезать, однако специалисты считают, что могут возникнуть серьезные экологические проблемы.

Также остается неясным вопрос о правах собственности на трубопровод. Издание отмечает, что "самым большим страхом немцев" может быть реакция России на такое решение.

"Например, путем экспроприации немецких компаний в России. В "Газпроме" некоторые менеджеры все еще надеются возобновить работу трубопровода через два-три года, когда война закончится и отношения нормализуются", - отмечает издание.

Ранее Кремль признал, что антироссийские санкции окончательно похоронят "Северный поток".

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