Российский "Газпром" в первой половине января 2022 года транспортировал через Украину наименьшие за четыре года объемы газа.
Об этом сообщил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
"За первые 16 суток в январе 2019-го среднесуточный объем транзита составлял более 250 млн куб. м газа, в "ковидном" 2020-м - 83,4 млн куб. м, в 2021 году - 124,6 млн куб. м, в 2022–м - лишь 52,4 млн куб. м газа. Выводы напрашиваются сами за себя –"Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период и давление на Европу с целью запуска "Северного потока-2" продолжается", - написал он.
По словам Макогона, "Газпром" также не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, несмотря на такую возможность.
Транзит газа через Украину:
Прокачка российского газа через Украину в Словакию в начале 2022 года снизилась втрое. "Газпром" в 2021 году не использовал мощности украинской ГТС в полном объеме.
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В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд куб. м, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд куб. (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд куб. м. (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдовы). То есть "Газпром" использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода - 91%.
Общая транзитная мощность украинской ГТС составляет 146 млрд куб. м. в год.
Запасы газа:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
14 января 2022 года "Оператор ГТС Украины" в Facebook сообщил о том, что Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. м.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.