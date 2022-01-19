В январе "Газпром" транспортировал через Украину рекордно низкие объемы газа

Российский "Газпром" в первой половине января 2022 года транспортировал через Украину наименьшие за четыре года объемы газа.

Об этом сообщил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"За первые 16 суток в январе 2019-го среднесуточный объем транзита составлял более 250 млн куб. м газа, в "ковидном" 2020-м - 83,4 млн куб. м, в 2021 году - 124,6 млн куб. м, в 2022–м - лишь 52,4 млн куб. м газа. Выводы напрашиваются сами за себя –"Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период и давление на Европу с целью запуска "Северного потока-2" продолжается", - написал он.

По словам Макогона, "Газпром" также не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, несмотря на такую возможность.

Транзит газа через Украину:

Прокачка российского газа через Украину в Словакию в начале 2022 года снизилась втрое. "Газпром" в 2021 году не использовал мощности украинской ГТС в полном объеме.

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В 2021 году транзит природного газа из РФ составил 41,7 млрд куб. м, при общем уровне забронированных мощностей в 44,4 млрд куб. (для точек входа из РФ) и 45,8 млрд куб. м. (для точек выхода в страны-члены ЕС и Молдовы). То есть "Газпром" использовал забронированные мощности по точкам входа на 93,8%, по точкам выхода - 91%.

Общая транзитная мощность украинской ГТС составляет 146 млрд куб. м. в год.

Запасы газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

14 января 2022 года "Оператор ГТС Украины" в Facebook сообщил о том, что Украина в 2021 году уменьшила потребление газа почти на 7% - до 26,8 млрд куб. м.

Цена на газ: