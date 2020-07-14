Суд арестовал имущество «Газтранзита» на 90 миллионов гривень

Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на тепловозы и вагоны ЧАО «Газтранзит» стоимостью свыше 90 млн грн из-за неуплаты налогов.

Об этом сообщили в пресс-службеНАК «Нафтогаз Украины», которая является собственником 40,2% акций «Газтранзита».

Что говорит следствие

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, по данным следствия, в 2019—2020 годах «Газтранзит» отразил финансово-хозяйственные операции с рядом имеющих признаки фиктивности компаний по закупке тепловозов и вагонов по значительно завышенным ценам, уклонившись от уплаты налогов на сумму почти 40 млн грн.

«Принимаются меры по установлению всех участников схем уклонения от уплаты налогов», — сообщили в Офисе ГП.

«Нафтогаз Украины», заявил, что после получения в мае 2020 года письма из Офиса генпрокурора о специальной проверке финансово-хозяйственной деятельности Газтранзита с рядом имеющих признаки фиктивности предприятий, отправила компании соответствующее требование о проверке по этому вопросу.

Роль российского "Газпрома" в этой истории

Принадлежавшие российскому «Газпрому» акции «Газтранзита» (40,22%) были взысканы в рамках вынесенного Антимонопольным комитетом Украины штрафа российской компании.

Что не так с акциями

Национальное антикоррупционное бюро в рамках досудебного следствия установило, что акции "Газтранзита" были проданы по заниженной цене, добившись наложения ареста на акции и передачи их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В апреле 2020 года АРМА объявило конкурс на управление акциями «Газтранзита», который выиграло АО «Укртрансгаз», получившее 30 июня разрешение АМКУ на управление 40,22% акций «Газтранзита».

«Газтранзит»: история расследования

Компания «Газтранзит» была создана в 1997 году с целью увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона. До 2017 года Нафтогазу и Газпрому принадлежало по 40,22% акций компании, а турецкому Турусгазу — 19,56%.

В мае 2017 года Министерство юстиции Украины направило российскому газовому монополисту компании «Газпром» постановление об аресте акций его дочерней компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 190 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

В июне 2019 года "Укртрансгаз" заявил, что не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд в связи с дефицитом средств.

В конце апреля 2020 года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило конкурс на управление акциями "Газтранзита".

3 июля 2020 года Антимонопольный комитет Украины разрешил оператору газовых хранилищ госкомпании "Укртрансгаз" получить в управление ранее взысканные у "Газпрома" акции компании "Газтранзит".

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