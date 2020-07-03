Антимонопольный комитет разрешил «Укртрансгазу» получить в управление взысканные с «Газпрома» акции

В конце апреля АРМА объявила конкурс на управление акциями "Газтранзита".

Антимонопольный комитет Украины разрешил оператору газовых хранилищ госкомпании "Укртрансгаз" получить в управление ранее взысканные у "Газпрома" акции компании "Газтранзит".

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании сегодня, 3 июля 2020 года.

«Предоставлено разрешение акционерному обществу «Укртрансгаз» (г. Киев) на получение в управление акций частного акционерного общества «Газтранзит» с иностранными инвестициями (г. Киев)», - сказано в решении.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года Министерство юстиции Украины направило российскому газовому монополисту компании «Газпром» постановление об аресте акций его дочерней компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 190 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

В июне 2019 года "Укртрансгаз" заявил, что не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд в связи с дефицитом средств.

В конце апреля 2020 года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило конкурс на управление акциями "Газтранзита".

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