Глава МИД Украины заявил, что позиция Киева неизменна.

Украина не намерена восстанавливать транзит российского газа через сворю территорию, несмотря на заявления властей Словакии. Для Киева это решение принципиально, потому что Москва использует энергоресурсы как оружие.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" указал, что европейские партнеры были предупреждены заранее о таком решении.

"Транзит газа с 1 января завершен, о чем украинская сторона неоднократно на самом высоком уровне сообщала. И он не планируется к восстановлению. Мы действительно сообщили европейской стороне на саммите ЕС о нашей позиции. Эта позиция неизменна", - заявил дипломат.

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При этом Сибига считает, что хоть власти Словакии критикуют Украину за прекращение транзита газа, но на самом деле "решения, которые сегодня кому-то кажутся болезненными, в дальнейшем будут играть положительную роль".

"Зависимость от России в газовом вопросе не завершается ничем хорошим – мы это проходили и знаем, что счет, который потом выставляет Россия, в разы выше. Иногда за него приходится расплачиваться суверенитетом. И мы это прямо говорим. Для этого и существуют добрососедские отношения, чтобы называть вещи своими именами. Кстати, Австрия, для которой отключение газа тоже было болезненным, нашла альтернативных поставщиков и сейчас совершенно не зависит от российского газа", - подчеркнул министр.

Прекращение транзита российского газа через Украину - последние новости

1 января 2025 года Украина официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему. Соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине "жесткими мерами", чтобы заставить транспортировать российский газ в Европейский Союз.

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