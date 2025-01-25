Президент отметил, что Украина предлагает свою инфраструктуру для поставок газа из Азербайджана.

Продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины больше не будет, но украинские власти предлагают Словакии и другим странам альтернативу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду. Зеленский рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в швейцарском Давосе на этой неделе.

"У него реальная выработка (газа) сегодня очень большая - где-то 40 млрд кубов. И он использует... где-то, я думаю, 14-15 млрд. То есть, у него экспорт очень большой, у Азербайджана. На сегодня, возможности экспорта 25 млрд кубов. И мы с ним говорили, чтобы он мог экспортировать. Кстати, он экспортирует во многие страны свой газ. Мы можем использовать и нашу инфраструктуру, если действительно другим странам, в том числе в Восточной Европе, нужен газ, а не нужен именно российский газ", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что Украина никогда не отказывала в транзите газа из других стран, но не из России.

"Я сказал: нет, российский газ - продления контракта не будет! Юридически мы ничего не нарушаем. По морали, мы абсолютно морально правы. Юридически и морально и морально. И не даем зарабатывать россиянам", - сказал Зеленский.

В то же время, Украина с удовольствием готова "давать зарабатывать на своей добыче азербайджанцам". У Украины с Азербайджаном прекрасные отношения.

"Помогать Словакии и другим странам с удовольствием, если речь идет не о российском газе. То есть, вот то, что мы можем сделать достаточно быстро. Можем подписать контракт и можем все это быстро наладить, когда мы услышим сигнал, и от людей в Тирасполе, и от людей в Словакии, и от людей в других частях Европы. Вот что можно сделать с энергетикой", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно Зеленский сообщил, что у Украины есть уголь, который можно поставлять в Молдову.

"Можем дать в Тирасполь, если действительно они хотят, чтобы люди получили электричество. То есть, они сегодня могут рассказывать, что этот уголь не подходит технически, но они используют, кстати, украинский уголь. Вы знаете, антрацит, который был украден Россией после оккупации Донецкой и Луганской областей, частей нашего Донецкого и Луганского региона", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как подчеркнул Зеленский, если в непризнанном Приднестровье не знают как использовать другую марку угля, то Украина готова отправить специалистов.

"Мы готовы, мы об этом уже имели консультации с молдавской стороной, и кстати, Тирасполь об этом знает, и их люди знают об этом, и если им нужно, мы отправим команду наших людей, которые на этой станции (тепловой электростанции на левом берегу Днестра - УНИАН) все это будут делать очень быстро", - заявил Зеленский.

По его словам, тираспольский регион требует около 200-220 мегаватт электроэнергии для людей, но тепловая электростанция в непризнанном Приднестровье способна выдавать около 2 гигаватт, больше, чем им нужно.

"Если мы даем им уголь, мы готовы говорить за низкую цену, даже бесплатно, если мы можем вместо этого угля получить электричество, что справедливо. Мы даем уголь, они имеют электричество для себя, для всей Молдовы, мы получаем электричество для себя, если нам нужен импорт и нам не хватает, и заявление электричество отдаем Молдове", - сказал Зеленский.

Остановка транзита российского газа

Утром 1 января Украина прекратила прокачку российского газа в Европу, что стало окончанием длительной эпохи российского экономического влияния на Европу. Эта ситуация привела к спору со Словакией, которая до сих пор в значительной степени зависела от российского газа. Премьер-министр страны Роберт Фицо даже пригрозил остановить поставки европейской электроэнергии в Украину в ответ на остановку газового транзита.

На фоне прекращения транзита российского газа через Украину в непризнанном Приднестровье жителей предупредили об отключении газа и тепла.

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