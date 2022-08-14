Люди на станции работают под постоянными обстрелами.

Сотрудники ЗАЭС находятся под постоянным давлением, поскольку вынуждены работать в крайне тяжелых и опасных условиях.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на инженера станции.

"Люди под постоянными обстрелами. И вот это может сыграть роковую роль. Это не колбасный цех. Это ядерный объект. То, что российская армия здесь вытворяет, - это ядерный терроризм. То, в каком состоянии здесь персонал, - за пределами допустимого. И количество эвакуируемых людей очень велико. Сейчас у нас работает примерно одна десятая персонала от того количества, что должно быть. За последние несколько недель, как начались обстрелы, выехала почти половина коллектива", - отметил инженер.

Эксперт также отметил, что люди вынуждены работать в крайне тяжелых условиях.

"Пересменки у нас сейчас происходят под обстрелами. На проходной станции - шмон и издевательство. Но работаем дальше", - заявил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что в результате действий оккупантов Украина может повторить судьбу Фукусимы.

"На Фукусиме была катастрофа, потому что землетрясение и цунами нарушили возможность реактора охлаждаться. В результате произошел паровой взрыв в активной зоне, был разрушен конфаймент, то есть герметичная зона реактора. Радиоактивные вещества попали наружу. Этот сценарий может повториться на ЗАЭС, но причины - это не природное бедствие. Это обстрелы российской армии. Мы провели ряд модернизаций, чтобы не допустить сценария Фукусимы на ЗАЭС. Половина из этих систем безопасности приводится в действие благодаря персоналу. А он сегодня вынужден бежать из Энергодара, потому что на первом месте - собственная реальная безопасность", - подчеркнул эксперт.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

За данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

При этом отмечается, что несмотря на провокации оккупантов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

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