По данным Польского экономического института, за 20 лет атомная энергетика должна обеспечивать в стране от 25 до 40% производства электроэнергии – в зависимости от количества построенных реакторов.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Польша активно развивает атомную энергетику, стремясь гарантировать энергетическую независимость от России.

Как заявил эксперт по энергетике Польского экономического института Адам Ющак, Польша должна найти замену российскому ископаемому топливу, сообщает Financial Times.

"Мы видим значительные изменения в польском и европейском мышлении относительно атомной энергетики. Теперь все полностью осознают, что мы должны заменить ископаемое топливо, особенно импортируемое из России", - сказал Ющак.

Видео дня

По данным Польского экономического института, за 20 лет атомная энергетика должна обеспечивать в стране от 25 до 40% производства электроэнергии – в зависимости от количества построенных реакторов.

Также правительство возлагает на ядерную энергетику основные надежды по остановке глобального потепления.

Ситуация с газом:

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

26 декабря 2022 года Путин заявил о том, что Россия хочет возобновить поставки газа по газопроводу Ямал-Европа.

Ситуация с нефтью:

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

27 декабря Путин подписал указ о применении "специальных экономических мер" в топливно-энергетической сфере в связи с установлением рядом государств предельной цены на российские нефть и нефтепродукты.

Вас также могут заинтересовать новости: