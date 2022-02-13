Министр иностранных дел Австрии отверг предположение, что его страна не желает соблюдать санкции против России, если она вторгнется в Украину, заявив, что Вена поддержит "решительный ответ", включая приостановку газопровода "Северный поток-2".
Об этом пишет Рolitico.
"Готовы ли мы поддержать санкции? Да", - сказал Александер Шалленберг в интервью изданию. "Я уверен, что будет единственный ответ, и Австрия является частью этого консенсуса", - заявил Шалленберг.
Шалленберг сказал, что в случае вторжения было "ясно, что "Северный поток-2" не получит лицензию на эксплуатацию".
Несмотря на то, что он подчеркнул готовность Австрии ввести санкции против России, Шалленберг также считает, что еще есть возможности для дипломатического решения кризиса.
Российская агрессия и "Северный поток":
20 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть ограничительные меры против "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину.
9 февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил в разговоре с американцами намерение остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" в рамках санкций против России, если та нападет на Украину.
"Северный поток-2":
- Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.
- 10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".
- 23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".
- 4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровод.
- 15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".
- На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.
- 27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.
- 28 декабря 2021 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что "Северный поток-2" не может быть коммерческим проектом.
- 13 января 2022 года Сенат США отклонил проект санкций против "Северного потока-2".