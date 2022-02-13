Шалленберг считает, что еще есть возможности для дипломатического разрешения кризиса.

Министр иностранных дел Австрии отверг предположение, что его страна не желает соблюдать санкции против России, если она вторгнется в Украину, заявив, что Вена поддержит "решительный ответ", включая приостановку газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Рolitico.

"Готовы ли мы поддержать санкции? Да", - сказал Александер Шалленберг в интервью изданию. "Я уверен, что будет единственный ответ, и Австрия является частью этого консенсуса", - заявил Шалленберг.

Шалленберг сказал, что в случае вторжения было "ясно, что "Северный поток-2" не получит лицензию на эксплуатацию".

Несмотря на то, что он подчеркнул готовность Австрии ввести санкции против России, Шалленберг также считает, что еще есть возможности для дипломатического решения кризиса.

Российская агрессия и "Северный поток":

20 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть ограничительные меры против "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину.

9 февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил в разговоре с американцами намерение остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" в рамках санкций против России, если та нападет на Украину.

"Северный поток-2":