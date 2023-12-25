Польская энергосистема имела избыток электроэнергии, которую нужно было передать другим странам.

В ночь на понедельник, 25 декабря, "Укрэнерго" активировало аварийную помощь для энергосистемы Польши общим объемом 3050 МВт·ч. С соответствующим запросом обращался польский оператор PSE, сообщила НЭК в своем Telegram-канале.

В компании пояснили, что это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польская энергосистема в праздничный период имела избыток электроэнергии и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении, поэтому Украина получила дополнительный объем электричества.

Импорт электроэнергии осуществляется в течение всех суток из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы. Общий объем 17 736 МВт·ч. В то же время экспорт отсутствует.

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Обесточены из-за непогоды 72 населенных пункта в Донецкой, Закарпатской, Киевской, Харьковской областях.

К тому же из-за технических повреждений есть обесточенные потребители в Запорожской области.

Состояние энергетической инфраструктуры

В течение месяца российские военные 9 раз атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию компании ДТЭК. В результате последней атаки было серьезно повреждено большое количество оборудования.

Ранее УНИАН писал, что Европейский Союз присылает Украине 500 электрогенераторов на общую сумму стоимостью 16,5 млн евро. Оборудование будут предоставляться различным украинским министерствам.

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