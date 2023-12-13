Проблема балансирующего рынка на сегодняшний день не является решенной.

Компания "Укрэнерго" в ближайшие недели будет отключать должников, которые потребляют электроэнергию на балансирующем рынке и не платят за нее, задолженность которых совокупно уже превышает 30 млрд грн. Прежде всего отключения будут касаться потребителей, которые не являются критической инфраструктурой, но все же отказываются платить за потребленное электричество, заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Долг перед нами 30,1 млрд грн на балансирующем рынке. Мы наблюдаем продолжение наращивания дебиторской задолженности перед нами. Основная часть наращивания приходится на "поставщика последней надежды" – компанию "Укрентерэнерго", – сказал Кудрицкий.

Кудрицкий подчеркнул, что природой роста долга "поставщика последней надежды" является факт, что многие потребляют электроэнергию, не оплачивая ее, и их нельзя отключить.

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"Эта проблема балансирующего рынка на сегодняшний день не является решенной", - добавил Кудрицкий.

Государство определило более 5,5 тысяч предприятий, которые не могут быть отключены от электроснабжения. Это предприятия критической инфраструктуры, такие как водоканалы, теплокоммунэнерго, муниципальные компании, государственные шахты и облэнерго. Однако в перечень попали и случайные предприятия, которые не должны иметь льготы по оплате электроэнергии.

"Мы будем предлагать правительству сформировать исключительный перечень защищенных потребителей, а что касается всех остальных, кто не является объектами критической инфраструктуры, то либо они оплатят счета за электроэнергию или их ждут возможные отключения за долги", – подчеркнул Кудрицкий.

В то же время он добавил, что водоканалы и теплокоммунэнерго должны быть защищены от отключений.

"Ближайшие недели будет большой процесс по расчету за долги или отключению потребителей, которые не добросовестно платили за электроэнергию на протяжении многих месяцев", – подытожил руководитель "Укрэнерго".

Долги на энергорынке

Общий долг на энергетическом рынке составляет около 60 миллиардов гривен. В перечне должников и тех, кому должны, находятся все крупнейшие игроки: "Энергоатом", "Укрэнерго", "Гарантированный покупатель", ДТЭК, "Центрэнерго", поставщики, облэнерго, экспортеры и потребители.

По подсчетам главы Ассоциации потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, долги населения за жилищно-коммунальные услуги составляют 110 миллиардов гривен.

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