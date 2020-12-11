Экспертиза не выявила недостатков, которые ставили бы под сомнение возможность эксплуатации 1-го энергоблока РАЭС в течение последующих десяти лет – до 2030 года.

22 декабря 2020 года истекает 10 лет с момента предоставления лицензии на продолжение проектных срока эксплуатации энергоблока № 1 ОП РАЭС сроком на 20 лет с условием проведения переоценки безопасности каждые 10 лет и предоставления соответствующего отчета в Госатомрегулирование.

Поэтому вопрос дальнейшей эксплуатации ядерной установки этого энергоблока рассмотрели на заседании Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, которое 10 декабря состоялось в формате онлайн-конференции.

В результате государственной экспертизы Отчета по периодической переоценке безопасности определено, что уровень безопасности энергоблока №1 ОП "Ривненская АЭС" соответствует нормам и правилам по ядерной и радиационной безопасности. В частности, начальник отдела безопасности ядерных установок Госатомрегулирования Сергей Еган и начальник отделения анализа безопасности ГНТЦ ЯРБ Дмитрий Гуменюк отметили, что работы по переоценке безопасности выполнены в соответствии со всеми требованиями норм и правил по ЯРБ. С момента предыдущей переоценки безопасности энергоблока она не ухудшилась, чему способствовал и ряд мер по ее повышению.

Экспертиза не выявила недостатков, которые ставили бы под сомнение возможность эксплуатации 1-го энергоблока РАЭС в течение последующих десяти лет – до 2030 года. Более того, возможность эксплуатации отдельных критических для безопасности элементов обоснована до 2040 года.

Генеральный директор Ровенской АЭС Павел Павлишин во время заседания подчеркнул, что все мероприятия по повышению безопасности были выполнены в предусмотренный срок, а существующие отклонения от норм и правил устранили согласно графику. Никакие сроки в ходе этой работы не сдвигались и не переносились.

Общий вывод Коллегии: долгосрочная эксплуатация энергоблока №1 Ривненской АЭС возможна до 22 декабря 2030 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН