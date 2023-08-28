Стоимость газа для населения во время этой зимы - важный вопрос во время войны.

Тарифы на газ для населения во время предстоящего отопительного сезона останутся на уровне 7,96 грн за кубометр, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" со ссылкой на слова главы компании Алексея Чернышева.

"Хочу всех успокоить: цена на газ для таких потребителей, как домохозяйства, останется стабильной – это 7,96 грн, то есть та, которая была и в прошлом году. Также у нас действуют специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго", - рассказал он.

Видео дня

В каких пределах держится цена на газ во время войны

Как сообщал УНИАН, в апреле, "Нафтогаз Украины" продлил действие тарифа газа для населения на еще один год, оставив цену на уровне 7,96 грн за кубометр.

С марта 2022 года в Украине вступило в силу постановление правительства, которое возложило специальные обязанности на участников рынка природного газа. Согласно этому документу, "Нафтогаз Украины" должен был обеспечить поставки газа для тепловых электростанций и теплоцентралей по фиксированной цене.

22 августа правительство продлило льготные цены на газ для производителей тепла, обслуживающих население, до середины апреля 2024 года. Фиксированная цена составила 7,40 гривны за кубометр голубого топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: