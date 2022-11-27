В нашей стране из-за похолодания постепенно возрастает потребление электроэнергии, отметили в "Укрэнерго".

В Украине продолжают восстанавливать энергосистему после седьмой атаки российских захватчиков на объекты энергетической инфраструктуры, по состоянию на 11:00 воскресенья, 27 ноября, производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления.

Критическая инфраструктура из этих 80% потребляет только около 10%, а остальную электроэнергию направляют потребителям, сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"При таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей. Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который сейчас составляет около 20%", - сообщили в компании.

Видео дня

В "Укрэнерго" добавили, что сообщают облэнерго лимиты потребления, а они уже самостоятельно выбирают виды отключений, которые должны применяться, - плановые или аварийные.

В компании подчеркнули, что потребление электроэнергии постепенно возрастает из-за похолодания. В "Укрэнерго" также отметили, что каждый гражданин Украины может помочь вернуть свет в дома земляков - стоит просто экономно использовать электроэнергию.

Массированные удары по Украине и проблемы с электроснабжением - важнейшие новости

Противники в октябре и ноябре нанесли по нашему государству ряд ракетных ударов. В частности, массированный удар РФ был 23 ноября. В общем враг запустил более 70 крылатых ракет, 51 из них ликвидировали. Захватчики попали в объекты критической инфраструктуры в ряде областей.

Во многих областях и в Киеве пропало электроснабжение, возникли проблемы с водоснабжением и отоплением.

На Хмельницкой, Южноукраинской и Ривненской атомных электростанциях из-за вражеских ударов сработала система аварийной защиты, блоки АЭС были отключены.

Электрики оперативно начали ликвидировать последствия атаки противника, и ситуация в энергосистеме начала стабилизироваться.

26 ноября в "Укрэнерго" сообщали, что дефицит электроэнергии в нашем государстве составлял 25%.

Вас также могут заинтересовать новости: