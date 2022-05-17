Сейчас необходимы решительные действия со стороны правительств европейских государств по полному отказу от российских энергоносителей.

Электроэнергия из Украины поможет Европейскому союзу заместить 17% экспорта российского газа.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время 25-й конференции Gazterm-2022 в Польше.

Отмечается, что Украина предоставила свои предложения к стратегии европейской стратегии по снижению потребления российского газа - REpowerEU, которые предусматривают практические шаги по использованию экспортных мощностей украинской энергосистемы.

Украина также может помочь европейским странам избавиться от зависимости от российских энергоносителей благодаря экспорту электроэнергии.

"По нашим оценкам, электроэнергия из Украины может заместить около 17% российского газа, экспортируемого в ЕС", - сказал Колесник.

Замминистра подчеркнул, что сейчас необходимы решительные действия со стороны правительств европейских государств по полному отказу от российских энергоносителей.

"Новая REpowerEU-стратегия должна предоставлять четкие решения в трех аспектах: как заменить российскую энергию, как прекратить российский контроль над энергетическими активами в Европе и как гарантировать, что такая ситуация больше не повторится", - сказал Колесник.

Отмечается, что Украина остается надежным партнером Европы в сфере энергетики и готова внести существенный вклад в надежность поставок природного газа в европейские страны, в частности, благодаря мощным подземным хранилищам объемом 31 млрд куб. м. Украина готова предложить около половины от этих мощностей европейским компаниям для сезонных или стратегических запасов газа.

Как сообщал УНИАН, в конце марта ЕС принял план отказа от российского газа, который предусматривает, что уже к концу 2022 года можно будет заменить 100 млрд кубометров, или 2/3, природного газа из России.

16 марта НЭК "Укрэнерго" вместе с европейскими коллегами завершила объединение отечественной и европейской энергосистем. Это означает, что Украина - "в энергетическом ЕС".

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