Два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против России невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Германия уже приняла принципиальное политическое решение по прекращению зависимости страны от российского газа.

Об этом он сообщил в Facebook, информируя о своем визите в Германию.

"Два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против России невозможно. А сейчас Германия является одной из ведущих держав, которые действительно проталкивают нефтяное эмбарго. Мы много говорили об эмбарго на газ. Мое впечатление, принципиальное политическое решение о том, что зависимость Германии от российского газа является огромной проблемой и эта зависимость должна быть разорвана, – принято", - отметил дипломат.

По словам Кулебы, Германии сейчас нужно еще время на то, чтобы решить свои газовые вопросы.

"Но то, что важно понимать, что Германия наконец осознала то, что российский газ – это оружие. Оружие, которое бьет, которое Россия всегда держит у виска и Украины, и Германии, и любой другой европейской страны. Есть в Германии те, кому не нравятся и санкции против России, и оружие, которое передают Украине. Но это точно не большинство в этой стране", - прокомментировал ситуацию руководитель украинского МИД.

По словам Кулебы, в Германии он также обсудил тему кандидатства Украины в ЕС.

"Я им сказал очень простую вещь. Это все равно произойдет, это неизбежно, и однозначно Украина получит статус кандидата рано или поздно. Мы хотим, чтобы это произошло рано, своевременно, в конце июня на саммите ЕС. Поэтому выбор перед немецкими элитами очень прост - либо возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы, либо это все равно произойдет без их лидерства. Здесь еще есть пространство для работы, будем с Германией работать...", - сказал Кулеба.

Германия и ситуация с газом:

Ранее федеральная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает сведение зависимости от российских ископаемых энергоносителей - угля, нефти и газа - до нуля, но соответствующие шаги будут осуществляться совместно в Европейском Союзе.

12 мая 2022 года вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабе заявил о том, что Германия не готова ввести полное эмбарго на российский газ.

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