Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Германия уже приняла принципиальное политическое решение по прекращению зависимости страны от российского газа.
Об этом он сообщил в Facebook, информируя о своем визите в Германию.
"Два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против России невозможно. А сейчас Германия является одной из ведущих держав, которые действительно проталкивают нефтяное эмбарго. Мы много говорили об эмбарго на газ. Мое впечатление, принципиальное политическое решение о том, что зависимость Германии от российского газа является огромной проблемой и эта зависимость должна быть разорвана, – принято", - отметил дипломат.
По словам Кулебы, Германии сейчас нужно еще время на то, чтобы решить свои газовые вопросы.
"Но то, что важно понимать, что Германия наконец осознала то, что российский газ – это оружие. Оружие, которое бьет, которое Россия всегда держит у виска и Украины, и Германии, и любой другой европейской страны. Есть в Германии те, кому не нравятся и санкции против России, и оружие, которое передают Украине. Но это точно не большинство в этой стране", - прокомментировал ситуацию руководитель украинского МИД.
По словам Кулебы, в Германии он также обсудил тему кандидатства Украины в ЕС.
"Я им сказал очень простую вещь. Это все равно произойдет, это неизбежно, и однозначно Украина получит статус кандидата рано или поздно. Мы хотим, чтобы это произошло рано, своевременно, в конце июня на саммите ЕС. Поэтому выбор перед немецкими элитами очень прост - либо возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы, либо это все равно произойдет без их лидерства. Здесь еще есть пространство для работы, будем с Германией работать...", - сказал Кулеба.
Германия и ситуация с газом:
Ранее федеральная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает сведение зависимости от российских ископаемых энергоносителей - угля, нефти и газа - до нуля, но соответствующие шаги будут осуществляться совместно в Европейском Союзе.
12 мая 2022 года вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабе заявил о том, что Германия не готова ввести полное эмбарго на российский газ.
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