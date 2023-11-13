Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн убежден, что окрашивание топлива никоим образом поможет решить насущные проблемы с его качеством и кражами.

Окрашивание топлива для нужд ВСУ не решит проблему его хищения, также это никоим образом не решит проблему качества горючего.

Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы" А-95 " Сергей Куюн на своей странице в Facebook, отметив при этом, что проблема качества существует как для дизеля, так и для бензина.

"Проблема закупок горючего для армии состоит из четырех аспектов: надежности поставок, цены, краж и качества. На самом деле последних два – это, как правило, один. Украли качественное, долили некачественное", - поясняет эксперт.

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Эксперт убежден, что потеря качества происходит на этапе поставки со склада к потребителю, поскольку на этапе приемки горючего на складе существует достаточно эффективный контроль качества.

По мнению эксперта, окрашивание топлива не решит проблему качества, поскольку непонятно, каким именно по насыщению должен быть цвет и как проводить оценку его соответствия.

Куюн напомнил об идее внедрения молекулярных маркеров, которые вводятся поставщиком в установленной концентрации и затем с помощью анализатора на любом этапе можно быстро все проверить.

"Условия должны быть максимально четко прописаны: ты должен поставить 1000 т дизтоплива до 20 апреля 2024 года по цене – мировое котирование за 1-19 апреля плюс такая-то поправка. Размер поправки - предмет торгов на тендере. Все", подчеркнул эксперт, отметив, что "пока проблему лишь окрасили".

Окрашивание топлива

11 ноября 2023 года стало известно, что в Минобороны придумали, как защитить горючее для фронта от хищения. Сообщалось, что дизель и бензин для украинских военных будут цветными.

Минобороны решило обязать поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным и зеленым цветами. Согласно сообщению оборонного ведомства, в дизельное топливо будет добавлен краситель ярко красного цвета.

"Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет сделает невозможным злоупотребление на местах относительно смешиваний горючего. Качество горючего для военной техники имеет важнейшее значение", - пояснили в Минобороны.

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