Однако в следующем году цены на топливо стабилизируются.

В краткосрочном периоде рост цен на топливо ускорится, но в следующем году цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, прогнозируется в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

Так, на фоне возвращения полного налогообложения нефтепродуктов, а также роста мировых цен на нефть в сентябре ожидаемо возобновился рост цен на топливо.

"В краткосрочном периоде рост цен на топливо ускорится, что окажет также косвенное проинфляционное влияние на стоимость других товаров и услуг", – говорится в отчете.

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Тем не менее, со следующего года цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть.

Цены на топливо сегодня

По данным Консалтинговой группы А-95 средние цены бензина А-95 составляют 55,52 гривны за литр. Премиальной "пятерки" – 58,35 гривны, дизтопливной - 55,79 гривны за литр.

В июле 2023 года в Украине был повышен налог на добавленную стоимость на топливо до довоенного уровня (с 7 до 20%), а мировые цены на нефть продолжали расти (с 75,5 долларов на конец июня до 90 долларов на 3 октября).

С начала июля средняя цена бензина марки А-95 выросла на 10,67 грн - до 55,23 грн за литр (с 44,85 грн на конец июня).

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