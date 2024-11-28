Экс-глава украинской ГТС Макогон сбежал за границу, оформив 'командировку', - политолог

Более того, по словам эксперта, Сергей Макогон за несколько месяцев до того, как оформить "командировку" и уехать в Канаду, сам себе выписал 125% премии.

Бывший руководитель Оператора ГТС Сергей Макогон смог выехать за границу, оформив себе командировку и не вернувшись в Украину. Об этом сообщил политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов со ссылкой на решение суда.

"То есть чиновник с доступом к государственной тайне самого высокого уровня выехал в "командировку" и не вернулся. Поселился в Канаде. Перевез туда свою семью. Теперь сидит в Ванкувере за наши деньги и пишет в Facebook посты о "критической ситуации в украинской энергетике", - отметил политолог.

Более того, по словам эксперта, Сергей Макогон за несколько месяцев до того, как оформить "командировку" и уехать в Канаду, сам себе выписал 125% премии. Это произошло в разгар войны в красные 2022 года.

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"При его космической зарплате это 10,5 млн грн. К счастью, нашлись здравомыслящие бухгалтеры, которые не спешили проводить оплату, и в конце концов Макогону пришлось судиться за эту премию, находясь в Канаде", - добавил Сазонов.

В этом судебном процессе и были раскрыты детали выезда Макогона за границу.

"Мне кажется, мы точно воюем не за то, чтобы чиновники выписывали себе премии в размере 10 млн грн, убегали из страны под видом "командировок" и поучали нас, как жить, сидя в Канаде", - резюмировал Сазонов.